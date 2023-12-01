Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

Эксперты оценили темпы развития производства боевых дронов в России @ Станислав Красильников/РИА Новости Tекст: Алёна Задорожная,Евгений Поздняков Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил.
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