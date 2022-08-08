Русская весна началась в августе 2008 года. И не закончится никогда

Сегодня годовщина 08.08.08! Как участник тех уже далёких событий хочу сказать, что для меня лично Русская весна началась именно в августе 2008 года, когда после болезненного унижения, после падения великой страны СССР и временной слабости, порождённой предательством Горбачёва и Ельцина, наша великая страна начала возвращать себе имя великой державы! Именно тогда Россия впервые одержала военную победу в своей новейшей истории, показав зубы в защите союзников – братских народов Южной Осетии и Абхазии.