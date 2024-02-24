Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Москве проходит фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

В Москве проходит фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

В Москве проходит II Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». В своих лентах военкоры рассказывают о российских бойцах, их историях и победах в зоне специальной операции, а также о жителях Донбасса, которые уже много лет живут под обстрелами украинских националистов.

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