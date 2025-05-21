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Гвардиола прослезился во время прощальной речи Де Брейне

Гвардиола прослезился во время прощальной речи Де Брейне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не смог сдержать эмоции во время прощальной речи Кевина Де Брейне.

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