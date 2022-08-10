Крупнейшая грузовая авиагруппа России массово сокращает пилотов Boeing

Крупнейший грузовой авиаперевозчик «Волга-Днепр» принял решения о сокращении летного состава в своих авиакомпаниях, работы лишатся почти все пилоты, летающие на самолетах Boeing, об этом рассказал информированный источник, 10 августа сообщает РБК.