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Крупнейшая грузовая авиагруппа России массово сокращает пилотов Boeing

Крупнейшая грузовая авиагруппа России массово сокращает пилотов Boeing

Крупнейший грузовой авиаперевозчик «Волга-Днепр» принял решения о сокращении летного состава в своих авиакомпаниях, работы лишатся почти все пилоты, летающие на самолетах Boeing, об этом рассказал информированный источник, 10 августа сообщает РБК.

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