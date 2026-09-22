Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Кавказские тосты: почему они такие долгие

Русский человек за столом поднимает рюмку и говорит: «Ну, будем». Кавказский — встаёт, и через десять минут гости узнают о судьбе горного орла, о матери, которая ждала сына с войны, и о том, что дружба крепче стали.

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