Avia.pro - СМИ В одном из современных жилых комплексов Москвы недавно произошла история, которая заставила местных жителей по-новому взглянуть на привычные нормы общения и личной безопасности.
Дело дошло до Бастрыкина: калмыки решили указать русским на их место
Комментарии
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Елена Александровна
Никогда не надо вступать в перепалки в таких ситуациях! Шумно и вас раздражает компания под окнами? У всех есть куча смартфонов и прочих телефонов, звоните в полицию! Патруль приезжает очень быстро и прекрасно выполняет свои обязанности. Во всяком случае в Москве полиция работает отлично! И потом, при чём тут национальность? Действительно, всё выглядит, как провокация предвыборная. Уже не знают о чём ещё написать, чтобы баламутить общество. Каждый день масса происшествий подобного типа! Москва огромный город и писать об этом, считая что это вызовет бурю возмущения, ну просто глупо!
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4 н.
Alex Nемо
А из каких источников автор взял что придурки калмыки? На видео я вижу молодых киргизов и по меньшей мере одного узбека. Видимо кому-то ну очень хочется увести внимание от истинных гражданств и национальной принадлежности дебоширов. Калмыки это коренные жители России, то есть РУССКИЕ, и, при всём дебилизме нынешней школьной системы России, таких выходок в адрес своего собственного народа они не допускают.
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4 н.
Николай Кузнецов
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4 н.
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