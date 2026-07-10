Дело дошло до Бастрыкина: калмыки решили указать русским на их место

Елена Александровна

Никогда не надо вступать в перепалки в таких ситуациях! Шумно и вас раздражает компания под окнами? У всех есть куча смартфонов и прочих телефонов, звоните в полицию! Патруль приезжает очень быстро и прекрасно выполняет свои обязанности. Во всяком случае в Москве полиция работает отлично! И потом, при чём тут национальность? Действительно, всё выглядит, как провокация предвыборная. Уже не знают о чём ещё написать, чтобы баламутить общество. Каждый день масса происшествий подобного типа! Москва огромный город и писать об этом, считая что это вызовет бурю возмущения, ну просто глупо!