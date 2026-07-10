Полузащитник сборной Англии Букайо Сака заявил, что он «готов» к четвертьфинальному матчу чемпионата мира-2026 против Норвегии, несмотря на то, что продолжает беспокоиться из-за проблемы с ахиллом, которая мешала ему на турнире.
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