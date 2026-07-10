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Сака сообщил, что готов сыграть в матче ЧМ-2026 Норвегия — Англия

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака заявил, что он «готов» к четвертьфинальному матчу чемпионата мира-2026 против Норвегии, несмотря на то, что продолжает беспокоиться из-за проблемы с ахиллом, которая мешала ему на турнире.

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