Слово и дело

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SHAMAN рассказал, что после концертных туров восстанавливается на диване

SHAMAN рассказал, что после концертных туров восстанавливается на диване

Российский исполнитель SHAMAN рассказал о способах восстановления после долгих концертных туров. Он признался, что лучшим отдыхом является горизонтальное положение на диване.

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