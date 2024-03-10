Чистая прибыль NVIDIA способна расти рекордными темпами, увеличившись на $60 млр...

Чистая прибыль NVIDIA способна расти рекордными темпами, увеличившись на $60 млрд всего за три годаАнализ динамики курса акций NVIDIA в привязке к одной только выручке не даёт инвесторам полной картины развития бизнеса компании, поэтому ресурс Nikkei Asian Review решила обратить их внимание на другую особенность.