Чистая прибыль NVIDIA способна расти рекордными темпами, увеличившись на $60 млр...

Чистая прибыль NVIDIA способна расти рекордными темпами, увеличившись на $60 млрд всего за три годаАнализ динамики курса акций NVIDIA в привязке к одной только выручке не даёт инвесторам полной картины развития бизнеса компании, поэтому ресурс Nikkei Asian Review решила обратить их внимание на другую особенность.
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