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«Ъ»: водителей будут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

«Ъ»: водителей будут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление Минтранса РФ, планируется введение штрафов для водителей за превышение временных ограничений скорости, которые демонстрируются на информационных табло на дорогах.

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