«Повелитель ветра»: Два Федора и Оскар

Фильм «Повелитель ветра», создавался почти шесть лет под руководством в данном случае продюсера Федора Бондарчука, которому в итоге досталась главная роль – известного путешественника и православного священника Федора Конюхова, поставившего немало рекордов.
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