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Биткоин скорректировался до 86400 долларов, доля рынка 70%

Биткоин скорректировался до 86400 долларов, доля рынка 70%

Общая капитализация криптовалютного рынка превысила 3,2 триллиона долларов, а доля биткоина на рынке составляет около 70%.

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