Цукерберг: сверхинтеллект должен быть доступен каждому, ИИ не уничтожит рынок труда, а создаст новые возможности

ИИ должен стать инструментом для создания новых знаний, технологий и бизнесаГлава Meta* Марк Цукерберг опубликовал большое открытое письмо о развитии искусственного интеллекта, в котором выступил против концентрации сверхмощных ИИ-систем в руках небольшого числа компаний или государственных структур.
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