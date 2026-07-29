Цукерберг: сверхинтеллект должен быть доступен каждому, ИИ не уничтожит рынок труда, а создаст новые возможности

ИИ должен стать инструментом для создания новых знаний, технологий и бизнесаГлава Meta* Марк Цукерберг опубликовал большое открытое письмо о развитии искусственного интеллекта, в котором выступил против концентрации сверхмощных ИИ-систем в руках небольшого числа компаний или государственных структур.