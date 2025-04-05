Глава РФПИ Дмитриев поблагодарил США за конструктивный диалог

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о том, что он покидает США и поблагодарил принимающую сторону за конструктивный диалог.