ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александра Савина
    Если бы он играл за наш РОССИЮ в нашей команде тогда можно было им гордится, а так он играет за чужую страну, хоть и ...Песков назвал Ове...
  • чак
    Депутата Хамзаева направить в Махачкалу. Пусть наводит порядок.Один человек поги...
  • Андрей Зарубкин
    Новость мирового уровня?В японском городе...

Глава РФПИ Дмитриев поблагодарил США за конструктивный диалог

Глава РФПИ Дмитриев поблагодарил США за конструктивный диалог

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о том, что он покидает США и поблагодарил принимающую сторону за конструктивный диалог.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх