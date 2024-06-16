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Подготовка контрнаступления на Харьковском направлении: Русские бойцы заряжены - техника превзошла ожидания

Подготовка контрнаступления на Харьковском направлении: Русские бойцы заряжены - техника превзошла ожидания

Украинские военные стягивают технику ко второму и третьему эшелону обороны на Харьковском направлении.

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