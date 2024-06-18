Вчера 1,1K прочитали «.да пусть хоть каждый день проводят». Политолог Минченко — о том, какие выводы можно сделать из «саммита мира в Швейцарии» За поступок президента Колумбии, выступление представителя Индии и за скандал с Ираком и Иорданией, которых «по ошибке» включили в список подписантов, российскому МИДу можно поставить жирную пятерку, — уверен директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Куда пропал триллион рублей? Вы что, жрали их на завтрак, обед и ужин?». Министр обороны Белоусов шокирован суммами, украденными из казны
- Отключён первый дрон США над Чёрным морем: "Катастрофа для Киева". Десант на ЗАЭС. Русские полностью отрезают Часов Яр от снабжения
- Многоходовочка от Путина. Украина отказалась от его предложения закончить СВО: на то и был главный расчет
Свежие комментарии