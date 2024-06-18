Вчера 1,1K прочитали «.да пусть хоть каждый день проводят». Политолог Минченко — о том, какие выводы можно сделать из «саммита мира в Швейцарии» За поступок президента Колумбии, выступление представителя Индии и за скандал с Ираком и Иорданией, которых «по ошибке» включили в список подписантов, российскому МИДу можно поставить жирную пятерку, — уверен директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.