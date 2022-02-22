Происшествия

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В Краснодарском крае полицейские и общественники информируют население об угрозе дистанционных мошенничеств

В Краснодарском крае полицейские и общественники информируют население об угрозе дистанционных мошенничеств

Сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску реализуют комплекс мер по профилактике IT-преступлений.

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