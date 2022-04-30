Цену демократии нам уже показали. Настала очередь свободы

Демократию они уронили. Хуже котов, что будят меня каждый день. Теперь пришли за свободой. Каждый день слушаю про блага их существования, которых я - ордынка, скиф, лаптеногая (далее по СМИ "цивилизованного" мира) - лишена авторитарным режимом.