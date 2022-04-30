Картина дня. Финансы

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Цену демократии нам уже показали. Настала очередь свободы

Цену демократии нам уже показали. Настала очередь свободы

Демократию они уронили. Хуже котов, что будят меня каждый день. Теперь пришли за свободой. Каждый день слушаю про блага их существования, которых я - ордынка, скиф, лаптеногая (далее по СМИ "цивилизованного" мира) - лишена авторитарным режимом.

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