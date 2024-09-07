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Режим ЧС объявлен в Воронежской области после атаки украинского беспилотника

Режим ЧС объявлен в Воронежской области после атаки украинского беспилотника

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Острогожского района Воронежской области. Ночью рядом с взрывоопасными объектами возник пожар после падения обломков беспилотника ВСУ и началась детонация.

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