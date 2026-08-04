Кнутов: Германия хочет взять реванш у России после Второй мировой войны

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью NEWS.ru заявил, что активные военные приготовления Германии в странах Балтии свидетельствуют о стремлении Берлина взять реванш за поражение во Второй мировой войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии