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Кнутов: Германия хочет взять реванш у России после Второй мировой войны

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью NEWS.ru заявил, что активные военные приготовления Германии в странах Балтии свидетельствуют о стремлении Берлина взять реванш за поражение во Второй мировой войне.

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