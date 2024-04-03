Артиллеристы обеспечили продвижение штурмовых групп ВС РФ на авдеевском направлении

Ракетные удары были нанесены по опорным пунктам Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» ударили ракетами по опорным пунктам украинской армии, тем самым обеспечив продвижение штурмовых групп мотострелков на авдеевском направлении.
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