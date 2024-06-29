Мозг может хранить почти в 10 раз больше данных, чем считалось ранее Максим МорозовКак и в компьютерах, объем памяти в мозге измеряется в битах, и их количество зависит от связей между его нейронами или синапсами.
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