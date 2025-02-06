Российский боевой самолёт пятого поколения Су-57Э покажут в Индии Истребитель примет участие в демонстрационных полётах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Российский боевой самолёт пятого поколения Су-57Э покажут в Индии Истребитель примет участие в демонстрационных полётах.