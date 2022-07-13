Лисакович интересен двум клубам РПЛ из 1-й восьмерки. «Рубин» потребует за форварда 1+ млн евро

Форвард Виталий Лисакович может покинуть «Рубин». 24-летний белорус интересен двух клубам РПЛ из первой восьмерки, которые выходили на игрока и его представителей, но решительных действий пока не предпринимали, сообщает «Спорт-Экспресс».