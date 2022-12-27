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РИА Новости: жительницу Херсонской области задержали за передачу координат ВС России

РИА Новости: жительницу Херсонской области задержали за передачу координат ВС России

Жительницу Херсонской области задержали за то, что она передавала координаты расположения личного состава ВС России, сообщили сотрудники силовых структур.

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