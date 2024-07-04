Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

90 подписчиков

Уважаемые приезжие. Мигранты укрепляют экономику Алматы

Уважаемые приезжие. Мигранты укрепляют экономику Алматы

Международная организация по миграции в Казахстане провела в Алматы масштабный двухдневный семинар, посвященный участию институтов гражданского общества в реализации задач государственной миграционной политики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх