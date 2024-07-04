Уважаемые приезжие. Мигранты укрепляют экономику Алматы

Международная организация по миграции в Казахстане провела в Алматы масштабный двухдневный семинар, посвященный участию институтов гражданского общества в реализации задач государственной миграционной политики.
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