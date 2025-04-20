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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бастони о том, как остановить Ямаля: «Я не знаю. «Интер» должен защищаться против «Барсы» как команда»

«Я не знаю. В последний раз, когда мы встречались со сборной Испании на Евро, мы выступили не так хорошо.

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