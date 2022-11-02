Андрей Бочкарёв: При создании объектов ряда ТПУ столицы используется опыт строительства парка «Зарядье»

Опыт строительства парка «Зарядье» в части благоустройства, формирования дорожно-тропиночной сети, навигации и эффективного распределения потоков посетителей применяется при создании объектов ряда транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) Москвы.
Опыт строительства парка «Зарядье» в части благоустройства, формирования дорожно-тропиночной сети, навигации и эффективного распределения потоков посетителей применяется при создании объектов ряда транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) Москвы.
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