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Андрей Бочкарёв: При создании объектов ряда ТПУ столицы используется опыт строительства парка «Зарядье»

Андрей Бочкарёв: При создании объектов ряда ТПУ столицы используется опыт строительства парка «Зарядье»

Опыт строительства парка «Зарядье» в части благоустройства, формирования дорожно-тропиночной сети, навигации и эффективного распределения потоков посетителей применяется при создании объектов ряда транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) Москвы.

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