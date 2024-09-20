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Владимир Корнилов: По поводу «гениального» предложения главы МИД Польши Радека Сикорского установить в Крыму на 20 лет...

Владимир Корнилов: По поводу «гениального» предложения главы МИД Польши Радека Сикорского установить в Крыму на 20 лет...

По поводу «гениального» предложения главы МИД Польши Радека Сикорского установить в Крыму на 20 лет мандат ООН, а потом решать его территориальную принадлежность… Я напоминаю поляку, что сейчас как раз мы отмечаем юбилей (210 лет) Венского конгресса, который окончательно поделил Польшу, закрепив Польское Царство за Россией.

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