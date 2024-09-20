По поводу «гениального» предложения главы МИД Польши Радека Сикорского установить в Крыму на 20 лет мандат ООН, а потом решать его территориальную принадлежность… Я напоминаю поляку, что сейчас как раз мы отмечаем юбилей (210 лет) Венского конгресса, который окончательно поделил Польшу, закрепив Польское Царство за Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии