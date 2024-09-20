По поводу «гениального» предложения главы МИД Польши Радека Сикорского установить в Крыму на 20 лет мандат ООН, а потом решать его территориальную принадлежность… Я напоминаю поляку, что сейчас как раз мы отмечаем юбилей (210 лет) Венского конгресса, который окончательно поделил Польшу, закрепив Польское Царство за Россией.