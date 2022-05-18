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США и Европа разрабатывают маршруты для вывоза украинского зерна

США и Европа разрабатывают маршруты для вывоза украинского зерна

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Администрация Джо Байдена тесно сотрудничает с европейскими союзниками, пытаясь разработать маршруты для вывоза пшеницы и кукурузы с территории бывшей Украины, сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских дипломатов.

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