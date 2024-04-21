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Коллекция картин благодаря усилиям сотрудников Спецсвязи успешно доставлена из Краснодара в Тулу

Коллекция картин благодаря усилиям сотрудников Спецсвязи успешно доставлена из Краснодара в Тулу

Коллекция картин благодаря усилиям сотрудников Спецсвязи успешно доставлена из Краснодара в Тулу Мила ЯкобссонВ Тульский музей изобразительных искусств доставлена коллекция картин западноевропейской живописи XVIII–XIX веков.

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