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Царьград

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Ангелос Ханиотис раскрыл миф о героях "Одиссеи" Гомера

Ангелос Ханиотис раскрыл миф о героях "Одиссеи" Гомера

Историк Ангелос Ханиотис рассказал РИА Новости, что герои "Одиссеи" Гомера, экранизированной Кристофером Ноланом, вероятно, не существовали.

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