Апелляция «Барсы» на участие «Реала» в деле Негрейры отклонена. «Мадрид» признан пострадавшим от выплат вице-президенту технического комитета судей

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.