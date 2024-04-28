РИА «Новости»: экс-министра Петриашвили задержали на митинге в Тбилиси

Грузинская полиция задержала бывшего государственного министра страны по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили на митинге против законопроекта об иноагентах в Тбилиси.
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