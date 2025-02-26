Пленный из ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей

Военнопленный из села Городец Ровенской области Петр Наливако рассказал, как сотрудники территориальных центров комплектования мобилизуют пожилых и больных людей, которые не могут самостоятельно передвигаться, передает ТАСС.
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