БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киевская «дырка от бублика». Русские ракеты входят в систему ПВО украинской столицы как нож в масло

Киевская «дырка от бублика». Русские ракеты входят в систему ПВО украинской столицы как нож в масло

Задача ПВО Украины часто сводится к тому, чтобы защитить саму себя Виктор Сокирко Материал комментируют: Владислав Шурыгин Украину трясёт ежедневно — российские ракеты и беспилотники терзают военные объекты ВСУ и объекты инфраструктуры круглосуточно.

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