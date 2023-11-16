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  • Samarium
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Ехал наш Медведев на велосипеде...

Ехал наш Медведев на велосипеде...

Дилетант о политике Всадники Апокалипсиса Не то, что я так сильно настаиваю, в Финляндию мне пока не надо, но просто интересно - а на чем туда можно? На самокатах, на собаках, на лошадях? На танках, не побоимся этого слова? Людям на танках визы не нужны, чоуж.

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