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Уволенному на Украине Тимошенко предрекли "заведение дела или смерть"

Уволенному на Украине Тимошенко предрекли "заведение дела или смерть"

Global Look Press/Horst Galuschka/dpa Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко и руководитель подконтрольной Киеву части Запорожской области Александр Старух могут стать фигурантами уголовных дел или вовсе умереть после отставки.

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