Авиация коалиции во главе с США 17 раз создала опасные ситуации в небе Сирии

В небе Сирии авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за сутки 17 раз создала опасные ситуации, заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.