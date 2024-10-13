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Авиация коалиции во главе с США 17 раз создала опасные ситуации в небе Сирии

Авиация коалиции во главе с США 17 раз создала опасные ситуации в небе Сирии

В небе Сирии авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с  США  за сутки 17 раз создала опасные ситуации, заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

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