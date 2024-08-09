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Закон и Порядок

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Защита границы Курской области "растаяла" в госконтрактах. Неприглядный факт обнародован после вторжения

Защита границы Курской области "растаяла" в госконтрактах. Неприглядный факт обнародован после вторжения

Неприглядный факт о защите русской границы в Курской области был обнародован после вторжения ВСУ. Защита государственного рубежа, которая должна была появиться к 1 августа, "растаяла" в госконтрактах.

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