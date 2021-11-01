Вспоминаем "Sugar Baby Love". Хит 1974 года

Эта публикация, уважаемые читатели, посвящена одной из самых популярных песен 1974 года. Думается мне, вы хорошо её знаете, помните, иногда, возможно, и напеваете! Не все сразу вспомнят название ансамбля, а вот сама песня, услышанная однажды, осталась в памяти у всех! Без неё представить себе всю яркую палитру эстрады 70-ых годов невозможно! Итак, .