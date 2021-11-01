Новости для Фанов

9 подписчиков

Вспоминаем "Sugar Baby Love". Хит 1974 года

Вспоминаем "Sugar Baby Love". Хит 1974 года

Эта публикация, уважаемые читатели, посвящена одной из самых популярных песен 1974 года. Думается мне, вы хорошо её знаете, помните, иногда, возможно, и напеваете! Не все сразу вспомнят название ансамбля, а вот сама песня, услышанная однажды, осталась в памяти у всех! Без неё представить себе всю яркую палитру эстрады 70-ых годов невозможно! Итак, .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх