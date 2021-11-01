Вспоминаем "Sugar Baby Love". Хит 1974 года

Эта публикация, уважаемые читатели, посвящена одной из самых популярных песен 1974 года. Думается мне, вы хорошо её знаете, помните, иногда, возможно, и напеваете! Не все сразу вспомнят название ансамбля, а вот сама песня, услышанная однажды, осталась в памяти у всех! Без неё представить себе всю яркую палитру эстрады 70-ых годов невозможно! Итак, .
Популярные статьи
- Евгений Стеблов. 40 лет брака. Уход сына в монастырь и новая любовь в зрелом возрасте. Как живет Саша из «я шагаю по Москве»?
- Не побоялся кинуть ордена и награды в президента Грузии. Советский и грузинский артист Нодар Мгалоблишвили
- Лучшие и незабываемые песни советских виа, которые имели огромный успех на танцах и вечеринках в ссср
Свежие комментарии