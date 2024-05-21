Прокурор запросил для актрисы Рамилы Искандер 11 лет лишения свободы

Государственный обвинитель попросил суд приговорить заслуженную артистку России Рамилу Искандер (Хисамову), обвиняемую в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере, к 11 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
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