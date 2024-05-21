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Прокурор запросил для актрисы Рамилы Искандер 11 лет лишения свободы

Прокурор запросил для актрисы Рамилы Искандер 11 лет лишения свободы

Государственный обвинитель попросил суд приговорить заслуженную артистку России Рамилу Искандер (Хисамову), обвиняемую в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере, к 11 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

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