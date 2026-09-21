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Пронедра

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Выплаты и льготы пенсионерам с 1 октября, кому положены и что можно получить

Выплаты и льготы пенсионерам с 1 октября, кому положены и что можно получить

Вопрос, какие выплаты и льготы положены пенсионерам и могут быть получены с 1 октября, был поднят на фоне «профиля» даты.

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Павел Б

Зато в пророссийском Приднестровье пенсии местным пенсионерам не повышались  5 лет ! За последние годы цены на ЖКХ повысились на 100- 200 %, и цены на продукты питания так же поднялись на 100-200 %, пенсионеры живут в нищете..но власть даже и не обещает в ближайшее время о повышении пенсий..Ссылаются на блокаду ПМР, устроенную соседней Молдовой.. Но ежедневно вижу, что  как на дрожжах растут 2-3 этажные коттеджи слуг народа и бюджетников местных излишне раздутых "министерств" На 300 тысячную численность населения ПМР у нас количество министерств почти аналогично 150 млн. РФ.. И в каждом министерстве департаменты.,главные специалисты, получающие очень высокие зарплаты.. При большое количество пенсионеров Приднестровья получают пенсии из ПФ РФ и это существенно экономит бюджет местного ПФ..но... как писал выше...5 лет нет никакого повышения..В то время как в воюющей РФ пенсии повышают дважды в год, в воюющей Украине так же пенсии повышают..как и в самой бедной стране Европы - Молдове,тоже регулярное повышение пенсий.. А ПМР словно Черная дыра...