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Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна об общении с Бедардом перед Кубком Глинки/Гретцки: «Он лучший в игре под давлением. Его совет мне очень помог»

Фаворит драфта НХЛ-2026 выиграл турнир вместе со сборной Канады U18, набрав 6 (3+3) очков в 5 играх.  Перед турниром он пообщался с форвардом «Чикаго» Коннором Бедардом – лучшим новичком минувшего сезона НХЛ и своим кузеном.

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