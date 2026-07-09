Слухи о тайном браке и госпитализация от истощения: что происходит в отношениях Марии Порошиной и Ярослава Бойко

Новость о внезапной госпитализации Марии Порошиной встревожила её коллег и поклонников. В последнее время в театральной и киносреде активно обсуждали слухи о том, что актриса тайно съехалась с давним партнёром по сцене Ярославом Бойко, а на её пальце заметили обручальное кольцо.