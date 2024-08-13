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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бердин об игре за «Сочи»: «Даже после 20 поражений не было такого, что я заранее опускал руки. У многих были потухшие глаза, я старался бодрить команду. Не готов был мириться с ситуацией»

Вратарь игрыл за клуб с 2022 по 2024 год. – В «Сочи» у вас была в буквальном смысле расстрельная позиция.

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