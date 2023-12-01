После провала наступления ВСУ экстренно начали строить протяжённую линию обороны

Владимир Зеленский приказал начать строительство оборонительных сооружений "от Донбасса до Львова".В ежевечернем обращении к населению президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на основных оборонительных рубежах, включая Авдеевское, Марьинское и Купянско-Лиманское направления, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией, Украина начинает строить долгосрочную оборонительные сооружения.