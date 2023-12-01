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После провала наступления ВСУ экстренно начали строить протяжённую линию обороны

После провала наступления ВСУ экстренно начали строить протяжённую линию обороны

Владимир Зеленский приказал начать строительство оборонительных сооружений "от Донбасса до Львова".В ежевечернем обращении к населению президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на основных оборонительных рубежах, включая Авдеевское, Марьинское и Купянско-Лиманское направления, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией, Украина начинает строить долгосрочную оборонительные сооружения.

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