Медведев: удар США по силам России на Украине привел бы к мировой войне

Удар Соединенных Штатов по силам Российской Федерации на Украине привел бы к мировой войне. С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев, информирует ТАСС.
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