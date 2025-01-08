Минобороны России сообщило об уничтожении 32 дронов над регионами за ночь

Силы ПВО уничтожили 32 дрона над российскими регионами за ночь, сообщило Минобороны. По данным ведомства, беспилотники сбили над Саратовской, Курской, Ростовской, Белгородской, Брянской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем и над Азовским морем.